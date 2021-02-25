У центрі Єревана антиурядові протестувальники перекрили кілька вулиць

В Єревані вранці 25 лютого протестувальники перекрили рух низкою центральних проспектів і вулиць, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Члени «Руху за порятунок Вітчизни» заздалегідь не оголошують місце і час акцій протесту.

На станціях метро протестувальники почали ставати в дверях вагонів, не дозволяючи машиністам рушати з місця, це викликало збої в роботі метрополітену.

Акції з різних районів міста транслюються в прямому ефірі місцевих ЗМІ.

Поліції вдалося звільнити рух на деяких вулицях, є затримані. Видання «Новини Вірменії» повідомляє, що активісти розблокували перекриті вулиці.

Акції протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна проходять у Вірменії вже кілька днів. Напередодні десятки противників прем’єра Пашиняна розштовхали охорону і увірвалися в будівлю Єреванського державного університету. Вони обійшли кабінети зі студентами і викладачами і зажадали від них приєднатися до акцій громадянської непокори.

Всього під час вчорашніх акцій у Вірменії затримали близько 60 осіб. Опозиція каже, що протестуватиме кожен день доти, поки прем’єр-міністр Нікол Пашинян не піде у відставку.

Протести почалися після підписання в листопаді 2020 року мирної угоди з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху, яка завершила 44-денну війну за Нагірний Карабах. За її результатами Вірменія втратила контроль над значною частиною сепаратистського утворення «Нагірно-Карабаська республіка», також відомого як «республіка Арцах», яке в 1990-х роках окупувало не тільки Нагірний Карабах, а й значні прилеглі території в Азербайджані. Тепер усі вони повернені під контроль Баку, також Азербайджан тепер контролює й певну частину власне Нагірного Карабаху.

Противники Пашиняна звинувачують його в зраді національних інтересів. Пашинян, у свою чергу, каже, що підписав із Баку угоду, бо іншого виходу у нього не було.