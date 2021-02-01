В ООН закликають негайно звільнити бранців нагірно-карабаського конфлікту

В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини закликають негайно звільнити військовополонених та інших бранців, який утримують Вірменія й Азербайджан за результатами нагірно-карабаського конфлікту.

Ці країни мають також якнайшвидше повернути тіла загиблих їхнім родичам для поховання «з повагою до культурних звичаїв», заявили експерти-правозахисники ООН.

Відмова зробити це може становити «насильницьке зникнення» – різновид порушення прав людини, запобігати якому зобов’язалися і Азербайджан, і Вірменія, мовиться в заяві.

За словами експертів, їх непокоять повідомлення про те, що військовополонені й інші особи, захищені міжнародними конвенціями, зазнавали позасудових убивств, насильницьких зникнень, тортур та інших зловживань.

Виправдати тортури чи насильницькі зникнення не можуть ніякі обставини, як-то воєнний стан, внутрішня політична нестабільність чи інші надзвичайні ситуації, а коли такі дії скоєні в перебігу збройного конфлікту, вони можуть також становити воєнні злочини, наголосили автори заяви.

Їх також глибоко непокоять повідомлення про зневажання тіл мертвих, і вони закликають обидві сторони ставитися «до тіл мертвих із гідністю».

А влади Вірменії й Азербайджану мають здійснити детальні, негайні, незалежні і неупереджені розслідування повідомлень про серйозні порушення прав людини, скоєні під час і після конфлікту і притягнути винних до відповідальності – «такі дії полегшать встановлення правди, примирення і зцілення», заявили експерти ООН.

Восени 2020 року Вірменія і Азербайджан провели шеститижневу війну, яку завершило 9 листопада. укладене за посередництва Москви перемир’я. За його умовами під контроль Азербайджану повернулася вся територія навколо власне Нагірного Карабаху, яку контролювали місцеві вірмени, а також і частини території самого цього регіону. Внаслідок боїв загинули принаймні понад 4700 людей, іще багато, за даними ООН, досі вважаються зниклими безвісти.