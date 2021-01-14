Amnesty International вимагає розслідувати загибель цивільних у Нагірно-Карабахському конфлікті

Правозахисна організація Amnesty International закликає Вірменію і Азербайджан негайно розслідувати використання зброї у густонаселених цивільних районах під час недавніх бойових дій у Нагірному Карабасі, заявляючи, що такий напад є порушенням міжнародного права.

«Чисельність таких ударів по цивільних об’єктах показує, що вони були не випадковими, а, навпаки, могли являти собою складову частину стратегії тиску і залякування противника. Влада обох країн не може пред’явити переконливих доказів, що вони не були обізнані про удари по цивільних житлових районах з використанням завідомо неточної і / або невибіркової за своєю суттю зброї», – мовиться у опублікованій 14 січня доповіді Amnesty International.

Правозахисники задокументували 17 випадків застосування Азербайджаном і Вірменією касетних боєприпасів і вибухівки з великою зоною ураження далеко від лінії фронту, в районах, де очевидно, не було ніяких військових цілей. У документі зазначається, що в результаті цих ударів за півтора місяці збройного конфлікту загинули щонайменше 146 мирних жителів, в тому числі діти і люди похилого віку.

Amnesty International закликає Баку і Єреван чесно розслідувати всі випадки ударів по мирному населенню і при наявності серйозних доказів віддати винних під суд і надати компенсацію жертвам.

Восени 2020 року Азербайджан відвоював прилеглі до Нагірного Карабаху райони, які понад чверть століття контролювали етнічні вірмени, а також частину території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області включно з містом Шуша. У листопаді Баку та Єреван за участю Росії домовилися припинити вогонь.