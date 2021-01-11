Путін, Пашинян і Алієв проводять у Москві тристоронні переговори

У Москві почалася тристороння зустріч прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президента Азербайджану Ільгама Алієва і президента Росії Володимира Путіна. Перед початком переговорів вірменський й азербайджанський лідери привітали один одного, але руки не потиснули.

Раніше Кремль повідомляв, що учасники зустрічі обговорять виконання угоди про перемир’я у Нагірному Карабасі. Її підписали в листопаді минулого року.

Путін також має намір перевести переговори з Пашиняном і Алієвим окремо.

В Єревані перед від’їздом прем’єр-міністра до Москви пройшла акція протесту. Опозиційні активісти, незадоволені умовами угоди щодо Карабаху, намагалися перекрити дорогу в аеропорт кортежу Пашиняна.

Конфлікт в Нагірному Карабасі загострився у вересні минулого року. Баку і Єреван звинуватили один одного в ескалації. Сторони кілька разів намагалися домовитися про перемир’я, але режим припинення вогню постійно порушувався.

У ніч з 9 на 10 листопада 2020 року Вірменія й Азербайджан за посередництва Москви домовилися про мир. За договором, режим припинення вогню контролюють російські миротворці.

Вірменська опозиція наполягає на відставці Пашиняна, бо не згодна з умовами врегулювання конфлікту, на які погодилася Вірменія. Вони передбачають перехід до Азербайджану низки районів Нагірного Карабаху.