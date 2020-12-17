Обстріл собору у Нагірному Карабасі. Human Rights Watch підозрює Азербайджан у порушенні законів війни

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявляє, що азербайджанські сили, ймовірно, навмисно атакували церкву в місті Шуші під час боїв у Нагірному Карабасі, що на їхню думку порушує закони війни.

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі собору Спасителя, історичної пам'ятки, розташованої на стратегічній вершині скелі в місті Шуша, яке азербайджанською мовою звучить як Шуші. Сталося це під час боїв восьмого жовтня у Нагірному Карабаху.

Жителі міста заявили, що церква, також відома як Кафедральний собор Казанчецоц, отримала зовнішні та внутрішні пошкодження після того, як двічі зазнала ударів протягом декількох годин. Собор 19-го століття належить Вірменській апостольській церкві.

Що кажуть правозахисники?

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) 16 грудня виступила із заявою щодо обстрілу собору.

HRW зазначила, що два окремі напади «дають привід стверджувати, що церква, цивільний об’єкт, який має культурну цінність, була навмисною ціллю, незважаючи на відсутність доказів того, що вона була використана у військових цілях».

«Два удари по церкві... другий, коли журналісти та інші цивільні особи зібралися в тому місці, здаються навмисними», – заявив Г’ю Вільямсон.

«Ці обстріли слід неупереджено розслідувати, а винуватців притягнути до відповідальності», – наголосив він..

HRW заявила, що уламки снарядів, які були знайдені на місці, підтверджують використання керованих боєприпасів.

Що каже азербайджанська сторона?

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що церква могла стати ціллю лише випадково і «не входила до цілей із військової точки зору».

Напади відбулися, коли місто все ще було під контролем вірменських сил. Азербайджанські сили відновили контроль над містом через місяць – 8 листопада.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але територія та деякі прилеглі частини були під контролем етнічних вірменських сил з початку 1990-х.

У вересні 2020 року Азербайджан розпочав військовий наступ, в результаті якого Баку відновив контроль над навколишніми районами та деякими частинами самого Нагірного Карабаху.

На початку листопада сторони домовились про перемир’я за посередництва Росії, в результаті якого було розміщено 2,000 російських миротворчих сил в зону конфлікту.

Міжнародні правозахисні організації закликали як Азербайджан, так і Вірменію терміново провести розслідування військових злочинів, які. як стверджують правозахисники, були скоєні обома сторонами протягом шести тижнів боїв за Нагірний Карабах.

Інша міжнародна правозахисна організація, Amnesty International, проаналізувала 22 відео. На них зображені «позасудові страти, жорстоке поводження з військовополоненими та іншими полоненими та наруга над тілами мертвих солдат противника», – заявила 10-го грудня правозахисна організація, штаб-квартира якої розташована в Лондоні.

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