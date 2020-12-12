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12 грудня 2020, Київ 21:04
Новини | Міжнародні

Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в порушенні перемир’я в Нагірному Карабасі

Обидві сторони заявили про провокації та вжиття «адекватних заходів»

Міністерство оборони Вірменії 12 грудня заявило, що азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар і Хцаберд в Нагірному Карабасі, передає вірменська служба Радіо Свобода.

«Підрозділи Армії оборони вживають адекватних заходів», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні ж Армія оборони Карабаху повідомила, що збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану звинувачує Вірменію в провокаціях і порушенні режиму припинення вогню.

«З боку Збройних Сил Азербайджану були вжиті адекватні заходи у відповідь. В даний час дотримується режим припинення вогню», – заявляє відомство.

Речниця прем’єр-міністра Вірменії Мане Геворкян заявила, що на дії азербайджанських військових повинні відповісти передусім російські миротворці.

Після укладеного за посередництва Москви 9 листопада перемир’я між Вірменією та Азербайджаном Туреччина підписала з Росією меморандум про створення спільного моніторингового центру, який відстежуватиме дотримання умов припинення вогню. Для реалізації угоди Росія ввела на фактичну лінію розмежування майже дві тисячі військових, які мають статус миротворців.

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