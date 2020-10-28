Бойові дії в Нагірному Карабасі тривають – відео

Конфлікт у Нагірному Карабасі та прилеглих до нього районах Азербайджану, які з початку 1990-х років контролювали підтримувані Єреваном етнічні вірменські сили, загострився наприкінці вересня. Азербайджан розпочав масштабний наступ із метою відновити контроль над приблизно 20% своєї міжнародно визнаної території. Про повну підтримку дій Баку заявила Туреччина. На переговорах у Москві було досягнуто угоди про припинення вогню, однак обидві сторони заявляють про її порушення супротивником. Бої тривають. Сторони конфлікту в Нагірно-Карабаському регіоні звинувачують одна одну в ударах по цивільних об'єктах, що може бути розцінено як воєнні злочини. Від часу поновлення бойових дій у Нагірному Карабасі сторони вже двічі досягали домовленостей про припинення вогню за посередництва Росії. Ще одна така угода була досягнута після окремих переговорів міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану з держсекретарем США Майком Помпео, але всі ці домовленості порушувалися через лічені години після укладання їх.