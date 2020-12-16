Фактична влада Нагірного Карабаху заявляє про захоплення десятків своїх військових Азербайджаном

Кілька десятків етнічних вірменських військових потрапили в полон в результаті рейду азербайджанських військ, повідомила фактична влада Нагірного Карабаху 16 грудня.

«На жаль, кілька десятків наших військовослужбовців були захоплені поблизу Хцаберда (азербайджанський варіант назви села – Чайлаккала – ред.)» – заявив лідер сепаратистського регіону Араїк Гарутюнян.

Уповноважений з прав людини в Нагірному Карабасі Артак Бегларян визначив кількість полонених солдатів близько 60 людей.

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Раніше «міністерство оборони Нагірного Карабаху» заявило, що втратило зв’язок з низкою позицій армії навколо сіл Хцаберд та Хін Тагер (азербайджанська назва – Коне Таглар).

Наразі влада Азербайджану не коментувала ці повідомлення.

Вірменія та Азербайджан домовились про угоду, засновану на посередництві Москви, яка набула чинності 10 листопада, закінчивши найгірші сутички навколо Нагірного Карабаху з початку 1990-х.

Згідно з угодою, азербайджанець повернув контроль над територіями територій, які етнічні вірмени контролювали з 1990-х років, і між двома сторонами було розміщено майже 2000 російських миротворців.

Російські миротворчі сили повідомили у вихідні, що між двома сторонами почалися бойові дії, які порушили режим припинення вогню.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з’явилися російські військові в статусі миротворців. Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом із містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану – в ексклав Нахічевань.

Втім, 11 грудня між двома сторонами стали зіткнення, внаслідок яких загинули четверо азербайджанських військових. Вірменська сторона заявила про кількох поранених.