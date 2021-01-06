Президент Азербайджану хоче збудувати міжнародний аеропорт поблизу Нагірного Карабаху у 2021 році

Президент Азербайджану Ільгам Алієв наказав збудувати міжнародний аеропорт поблизу спірного Нагірного Карабаху в місті Фюзулі, який азербайджанські сили повернули під свій контроль.

Під час відеоконференції з новопризначеним міністром культури Анаром Карімовим він заявив, що аеропорт мають збудувати після розмінування території. При цьому він очікує, що летовище буде готове до кінця 2021 року.

Також під час онлайн-конференції Алієв оголосив місто Шуша азербайджанською культурною столицею.

«Інфраструктура, усі історичні будівлі в Шуші повинні бути оцінені; збитки повинні бути ретельно прораховані, реставраційні роботи мають бути здійснені», – сказав Алієв.

Він додав, що протягом року в Шуші відбудуться дві культурні події – Дні поезії, присвячені азербайджанському поетові 18 століття Моллі Панах Вагіфу, та музичний фестиваль.

Шуша – ключове місто в Нагірному Карабасі. Воно було серед десятків населених пунктів, які Азербайджан взяв під свій контроль під час відновлених сутичок за суперечливий регіон, що розпочалися наприкінці вересня і тривали протягом шести тижнів.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагорному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з’явилися російські військові в статусі миротворців.