Азербайджан заявляє про загострення в районі Ходжавенд, у Вірменії заперечують

Міністерство оборони Азербайджану заявило про смерть одного з військовослужбовців і поранення ще одного внаслідок нападу етнічних вірменських військових у Нагорному Карабасі 28 грудня.

Згідно з заявою, шість членів «незаконного вірменського збройного угруповання» напали на азербайджанську військову частину в селі Агдам Ходжавендського району, додавши, що всіх нападників було вбито.

Міністерство пообіцяло вжити «рішучих заходів», якщо такі напади повторюватимуться.

Своєю чергою, військові-етнічні вірмени в Нагорному Карабасі заперечили повідомлення, назвавши його «пропагандистською провокацією», заявивши, що «суворе дотримання» режиму припинення вогню минулого місяця завершило шість тижнів бойових дій за цей регіон.

Читайте також: Пашинян заявив про готовність до позачергових виборів у Вірменії

Цього ж дня Міноборони Вірменії спростувало повідомлення ЗМІ про бойові дії на півдні Нагорного Карабаху. Водночас у відомстві заявили, що «вірменська сторона намагається отримати додаткову інформацію».

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагорному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з’явилися російські військові в статусі миротворців.

Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагорного Карабаху, а також частиною власне Нагорного Карабаху разом із містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану – в ексклав Нахічевань.