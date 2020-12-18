У Нагірному Карабасі загинув російський військовий

У Нагірному Карабасі 17 грудня загинув російський військовий. Як зазначає агентство «Интерфакс» з посиланням на російське міністерство оборони, офіцер Міжнародного протимінного центру підірвався на міні під час розмінування дороги у міста Шуша.

Військовий отримав важке поранення і помер по дорозі у госпіталь, повідомило міністерство.

Це перша втрата російського військового контингенту з моменту прибуття у Карабах.

16 грудня міністерство оборони Росії повідомило, що миротворці виявили в Степанакерті за одну добу 1 200 розірвалися мін та снарядів, звільнивши від них 16-кілометрову ділянку дороги.

Бойові дії в Нагірному Карабасі тривали з 27 вересня по 9 листопада. Лідери Росії, Азербайджану і Вірменії 9 листопада погодили заяву про повне припинення вогню в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Російський миротворчий контингент в Нагірному Карабасі налічує 2 тисяч військовослужбовців. Основу контингенту становлять підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального військового округу Росії.