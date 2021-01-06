Азербайджан протестує через візит до Карабаху голови МЗС Вірменії

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило протест проти неузгодженого візиту голови МЗС Вірменії до Нагірного Карабаху, що є міжнародно визнаною частиною суверенної території Азербайджану.

Як заявила 5 січня речниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва, той «незаконний» візит міністра закордонних справ Вірменії Ари Айвазяна був «провокацією» й «намаганням розпалити напруженість» і суперечить мирній угоді, яку уклали щодо регіону дві країни й Росія 2020 року.

За словами речниці, це «порушення офіційним Єреваном своїх зобов’язань» спрямоване на внутрішню вірменську авдиторію і «не сприяє нормалізації становища в регіоні». Вона додала, що Єреван має прийняти зміни, які настали за результатами 44-денної війни і мирної угоди, що припинила бойові дії.

Айвазян відвідав Нагірний Карабах раніше 5 січня й зустрівся там із фактичним головою МЗС сепаратистської адміністрації регіону Давітом Бабаяном, із яким він підписав «програму консультацій».

За мирною угодою, укладеною за посередництва Москви, Вірменія втратила контроль над значною частиною сепаратистського утворення «Нагірно-Карабаська республіка», або «республіка Арцах», яке в 1990-х роках окупувало не тільки власне Нагірний Карабах, а й значні прилеглі території в Азербайджані. Тепер усі вони повернені під контроль Баку, також Азербайджан тепер контролює й певну частину власне Нагірного Карабаху.

Після закінчення боїв, у яких сторони втратили тисячі людей, Росія за угодою ввела на територію, що лишилася під контролем сепаратистів, свої війська як миротворчі сили. Азербайджан натомість розмістив навколо регіону свої війська, також у місії контролю за дотриманням перемир’я ззовні Нагірного Карабаху беруть участь військові Туреччини.