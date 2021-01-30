Росія і Туреччина почали спільно стежити за перемир’ям у Нагірному Карабаху

У Нагірному Карабаху розпочав роботу спільний російсько-турецький центр, що стежитиме за припиненням вогню між Вірменією й Азербайджаном.

У церемонії відкриття центру моніторингу 30 січня взяли участь високопосадовці з оборонних відомств Росії, Туреччини й Азербайджану, повідомляє азербайджанська державна інформагенція Azertac.

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, у центрі, розташованому в Агдамському районі, працюватимуть один турецький генерал і 38 офіцерів.

Про чисельність російського контингенту не повідомляють. Відомо, що ним командуватиме генерал-майор Віктор Федоренко.

Агдамський район, який протягом десятиліть контролювала влада Вірменії, під час недавнього конфлікту перейшов під контроль Азербайджану.

За дотриманням перемир’я стежитимуть, зокрема, за допомогою дронів.

«Ми виконаємо наш обов’язок із захисту прав наших азербайджанських братів», – йдеться в повідомленні міністра оборони Туреччини.

У війні, що тривала шість тижнів, Туреччина підтримувала Азербайджан.

Туреччина і Росія домовилися про створення спільного центру моніторингу невдовзі після того, як за посередництвом Москви було досягнуто угоди про припинення вогню між сторонами конфлікту.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично утримуваних позиціях, у регіоні розміщені російські військові, які мають статус миротворців.

Азербайджан повернув усі втрачені на початку 90-х років райони по периметру Нагірного Карабаху, а також частину території власне Нагірного Карабаху з містом Шуша. Вірменії гарантується створення транспортного коридору до населеної вірменами частини Нагірного Карабаху, а Азербайджану – до ексклаву Нахічевань, розташованого між Вірменією та Туреччиною.