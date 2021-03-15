Глава МЗС Азербайджану заявив, що Баку передав Єревану всіх військовополонених з Карабаху

Баку передав Єревану всіх вірменських військових, взятих в полон під час конфлікту у Нагірному Карабасі. Про це заявив глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов на брифінгу після переговорів з міністром закордонних справ Швеції, головою ОБСЄ Анн Лінде.

Байрамов заявив, що Азербайджан почав передачу військовополонених ще під час бойових дій, перш ніж це зробила Вірменія. Вірменські солдати, затримані після закінчення конфлікту в листопаді минулого року, полоненими не вважаються, наголосив глава азербайджанського МЗС. Він також зазначив, що Баку поки не отримав від Єревану карту мінних полів в Нагірному Карабасі.

Вірменія повідомлення азербайджанського міністра поки не прокоментувала.

Восени 2020 року Вірменія і Азербайджан провели шеститижневу війну, яку завершило 9 листопада. укладене за посередництва Москви перемир’я. За його умовами під контроль Азербайджану повернулася вся територія навколо власне Нагірного Карабаху, яку контролювали місцеві вірмени, а також і частини території самого цього регіону. Внаслідок боїв загинули принаймні понад 4700 людей, іще багато, за даними ООН, досі вважаються зниклими безвісти.