Військові у Вірменії далі вимагають відставки Пашиняна

Керівний склад Збройних сил увечері 1 березня підтвердив свою оцінку ситуації в країні. Про це у фейсбуці написав начальник інформаційного відділу Генерального штабу Збройних сил Вірменії Самвел Асатрян, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

«Збройні сили керуються виключно державними інтересами і служать лише своєму народу, керуючись нормами Конституції і права Республіки Вірменія», – йдеться в заяві.

Політична криза в Вірменії посилилася після того, як близько 40 чільних військових включно із начальником Генштабу Оніком Гаспаряном 25 лютого виступили із заявою, в якій вимагали відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його уряду. Вони заявили, що політичне керівництво «неспроможне ухвалювати адекватні рішення в кризовій і доленосній ситуації».

Після заяви Генштабу ВС прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту і надіслав президенту пропозицію про звільнення начальника Генштабу Оніка Гаспаряна. Однак президент Вірменії Армен Саркісян не підписав цей документ і з запереченнями відправив заяву назад до канцелярії прем’єра. Після цього Пашинян повторно представив проєкт указу про звільнення Гаспаряна з посади.

Згідно з Конституцією, президент від сьогоднішнього дня, 2 березня, в триденний термін або має підписати указ про звільнення Гаспаряна з посади, або звернутися до Конституційного суду.

Опозиція заявила про початок безстрокових акцій протесту, встановивши намети біля будівлі парламенту в Єревані. Як опозиційний «Рух за порятунок батьківщини», так і прихильники Пашиняна сьогодні провели мітинги в різних частинах центру Єревана.