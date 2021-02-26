Вибухова риторика: російська ракета в епіцентрі хвилювань в Єревані (фотогалерея)

Суперечка щодо ефективності російських ракет «Іскандер» могла стати причиною небезпечного розколу між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і його військовим керівництвом.

Це – ракетний комплекс «Іскандер». Фото зроблене під час навчань на російському полігоні Капустин Яр у 2018 році. Ракети «Іскандер» були розроблені Росією та вперше надійшли на озброєння збройних сил цієї країни в 2006 році.

Ракети важать 3,8 тонни кожна і можуть летіти зі швидкістю близько 2,1 кілометра в секунду – це майже втричі більше, ніж швидкість кулі від гвинтівки АК-47.

«Іскандер» може запускати кілька різних ракет, включаючи крилатий варіант.

Москва стверджує, що максимальна дальність польоту всіх використовуваних в Росії ракет «Іскандер»–500 кілометрів– це максимальна дозволена дальність згідно з Домовленістю про ракети середньої і малої дальності (РСМД) з 1987 року з Вашингтоном, яка діяла до 2019 року.

На початку 2016 року Вірменія стала першою країною, яка купила «Іскандери» в Росії. Орієнтовна вартість щонайменше чотирьох куплених ракетних комплексів – від 70 до 100 мільйонів доларів.

Заявлена дальність польоту версій «Іскандера», які йдуть на експорт,–280 кілометрів. Таким чином практично будь-яка ціль в Азербайджані є в межах досяжності ракет, які належать Вірменії. Хоча примітно те, що пускові установки, ймовірно, повинні були б бути на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах, щоб була можливість завдати удар по столиці Азербайджану Баку.

І російські, і азербайджанські офіційні особи заявили, що немає жодних доказів того, що Вірменія використовувала ракети «Іскандер» під час бойових дій в конфлікті 2020 року. Схоже, цьому суперечать заяви чільних вірменських військових представників і широко поширене відео, в якому вірменські солдати вітають те, що, на їхню думку, є ракетою, випущеною по Азербайджану в останні дні ескалації конфлікту.

Після того, як прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна широко розкритикували за спосіб ведення війни, експрезидент цієї країни Серж Саркісян (на фото вище) сказав інтерв'юеру, що Пашинян неефективно використовував потужні системи«Іскандер» у Вірменії.

Пашинян (на фото) відповів 23 лютого, сказавши інтерв'юеру: «Нехай [Саркісян] запитає, чому випущений «Іскандер» не вибухнув або чому він вибухнув, скажімо, на 10 відсотків». Потім, очевидно, посилаючись на коментарі Саркісяна з 2016 року щодо застарілої військової техніки, Пашинян додав: «Можливо, [Іскандер]– зброя 1980-х».

Загадкові зауваження сприяли виникненню політичної бурі в Вірменії, яка загострилася, коли високопоставлений чиновник міністерства оборони Тіран Хачатрян (на фото), як повідомляють, «довго сміявся» над коментарями Пашиняна щодо «Іскандера», назвавши їх «несерйозними». У відповідь Пашинян звільнив Хачатряна, якого нещодавно нагородили званням Героя Вірменії за участь в боях 2020 року.