Під час недавньої війни в Нагірному Карабасі вони виявилися неефективними – про що заявили в керівництві Вірменії. Саме цю зброю Москва нарощує на своїх кордонах – в тому числі поблизу України. Що це за зброя? Куди Росія націлила «Іскандери»? Якою буде українська відповідь Путіну на ракетну загрозу?
Росія накопичує ракетну зброю поблизу України
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