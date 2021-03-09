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09 березня 2021, Київ 12:24
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Росія накопичує ракетну зброю поблизу України

Росія накопичує ракетну зброю поблизу України
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Росія накопичує ракетну зброю поблизу України

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Російські ракетні комплекси «Іскандер» – у центрі скандалу

Під час недавньої війни в Нагірному Карабасі вони виявилися неефективними – про що заявили в керівництві Вірменії. Саме цю зброю Москва нарощує на своїх кордонах – в тому числі поблизу України. Що це за зброя? Куди Росія націлила «Іскандери»? Якою буде українська відповідь Путіну на ракетну загрозу?

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