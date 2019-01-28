Путін готується до війни з НАТО. Таку можливість допускають експерти. Росія всупереч міжнародним домовленостям далі випробовує ракети. Тому США запропонували анулювати Договір про ліквідацію ракет середньої й малої досяжності, укладений 1987-го року. Наприкінці грудня неподалік Краснодара і за 260 кілометрів від анексованого Криму Росія розгорнула установки «Іскандер». Їхнє розташування помітили та сфотографували зі супутника. Ці комплекси можуть запускати ракети на тисячі кілометрів. Що буде з Кримом, якщо міжнародний Договір, який раніше врятував світ від ядерної війни – анулюють? Про це – у сюжеті Крим.Реалії.