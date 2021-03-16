Російський вертоліт порушив повітряний простір України на Сумщині – прикордонники

Прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області 16 березня зафіксував заліт вертольота з Росії на відстань близько 50 метрів на територію України, повідомила пресслужба ДПСУ.

Після цього вертоліт повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір України, йдеться в повідомленні.

«За цим випадком Державна прикордонна служба України негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській і Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення», – повідомили у прикордонслужбі.

За даними ДПСУ, відповідь від російської сторони ще не надходила.

Державна прикордонна служба України також негайно поінформувала всі зацікавлені міністерства і відомства у цій справі.

У Міністерстві оборони України раніше цього місяця повідомили, що Росія нарощує бойовий потенціал угруповання військ на окупованих територіях і поблизу кордонів України.

На сході України від 2014 року триває збройний конфлікт, що почався після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків на Донбасі. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.