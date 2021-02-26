США закликають усі сторони у Вірменії утримуватися від насильства

Офіційний Вашингтон закликає всі сторони політичного протистояння у Вірменії уникати насильства, а військових – не втручатися в політику.
«Ми поінформовані про останні події у Вірменії, ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ми закликаємо всі сторони виявляти стриманість і утримуватися від будь-яких форм ескалації та насильства», – заявив 25 лютого речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
«Ми нагадуємо всім сторонам про основоположні демократичні принципи, згідно з якими збройні сили держави не повинні втручатися у внутрішню політику. Ми продовжуємо підтримувати демократію і суверенітет Вірменії», – додав речник, закликавши лідерів «вирішувати розбіжності мирним шляхом, поважаючи верховенство закону, демократію і демократичні інститути Вірменії».
25 лютого Збройні сили Вірменії закликали до відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна і його уряду, на що Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.
Начальник відділу інформації при Генеральному штабі Збройних сил Самвел Асатрян в опублікованій 25 лютого заяві наголосив, що заклик був «рішучим протестом» проти звільнення першого заступника начальника Генерального штабу із «недалекоглядних причин».
Цей крок був «здійснений без урахування національних і державних інтересів Республіки Вірменія. У таких складних для країни умовах таке рішення є антидержавним, безвідповідальним кроком», додав Асатрян.
У відповідь Пашинян закликав своїх прихильників зібратися в центрі столиці, Єревана. Він також відкинув заклик до відставки й оголосив про звільнення начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.
«Я розглядаю заяву Генерального штабу як спробу військового перевороту. Я запрошую всіх наших прихильників прямо зараз на площу Республіки. Незабаром я вийду до людей», – написав Пашинян у фейсбуці.
У столиці Вірменії одночасно відбуваються два масові мітинги – на підтримку голови уряду і на підтримку дій військових.
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