США закликають усі сторони у Вірменії утримуватися від насильства

Офіційний Вашингтон закликає всі сторони політичного протистояння у Вірменії уникати насильства, а військових – не втручатися в політику.

«Ми поінформовані про останні події у Вірменії, ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ми закликаємо всі сторони виявляти стриманість і утримуватися від будь-яких форм ескалації та насильства», – заявив 25 лютого речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Ми нагадуємо всім сторонам про основоположні демократичні принципи, згідно з якими збройні сили держави не повинні втручатися у внутрішню політику. Ми продовжуємо підтримувати демократію і суверенітет Вірменії», – додав речник, закликавши лідерів «вирішувати розбіжності мирним шляхом, поважаючи верховенство закону, демократію і демократичні інститути Вірменії».

25 лютого Збройні сили Вірменії закликали до відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна і його уряду, на що Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.

Начальник відділу інформації при Генеральному штабі Збройних сил Самвел Асатрян в опублікованій 25 лютого заяві наголосив, що заклик був «рішучим протестом» проти звільнення першого заступника начальника Генерального штабу із «недалекоглядних причин».

Цей крок був «здійснений без урахування національних і державних інтересів Республіки Вірменія. У таких складних для країни умовах таке рішення є антидержавним, безвідповідальним кроком», додав Асатрян.

У відповідь Пашинян закликав своїх прихильників зібратися в центрі столиці, Єревана. Він також відкинув заклик до відставки й оголосив про звільнення начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.

«Я розглядаю заяву Генерального штабу як спробу військового перевороту. Я запрошую всіх наших прихильників прямо зараз на площу Республіки. Незабаром я вийду до людей», – написав Пашинян у фейсбуці.

У столиці Вірменії одночасно відбуваються два масові мітинги ­– на підтримку голови уряду і на підтримку дій військових.