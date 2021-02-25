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25 лютого 2021, Київ 18:33
Фотогалереї

Загострення у Вірменії: на вулиці вийшли супротивники і прихильники прем’єра Пашиняна – фоторепортаж

В Єревані вранці 25 лютого протестувальники перекрили рух низкою центральних проспектів і вулиць, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Сьогодні стало відомо про звільнення першого заступника начальника Генштабу Збройних сил Вірменії Тирана Хачатряна. Відповідний указ опублікований на сайті президента Вірменії.

Це сталося після того, як Хачатрян розкритикував слова Нікола Пашиняна про неефективність російських ракетних комплексів «Іскандер». Генерал, який коментував на прохання журналістів заяву прем’єра, у відповідь «довго сміявся» і сказав, що «це неможливо». Представник Генштабу також зазначив, що «робити висновки з поверхневими оцінками – це несерйозно».

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.

Протести з вимогою відставки Пашиняна почалися після підписання в листопаді 2020 року мирної угоди з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху, яка завершила 44-денну війну за Нагірний Карабах.


У відповідь на акції з вимогою відставки, прем&#39;єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (праворуч) закликав своїх прихильників підтримати його та вийти на мітинг у центрі Єревану
1 У відповідь на акції з вимогою відставки, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (праворуч) закликав своїх прихильників підтримати його та вийти на мітинг у центрі Єревану
Члени &laquo;Руху за порятунок Вітчизни&raquo; заздалегідь не оголошують місце і час акцій протесту
2 Члени «Руху за порятунок Вітчизни» заздалегідь не оголошують місце і час акцій протесту
Учасники опозиційного мітингу за відставку прем&#39;єра Вірменії Пашиняна через паркан сперечаються з активістами провладної акції &nbsp;
3 Учасники опозиційного мітингу за відставку прем'єра Вірменії Пашиняна через паркан сперечаються з активістами провладної акції
 
Акції з різних районів міста транслюються в прямому ефірі місцевих ЗМІ
4 Акції з різних районів міста транслюються в прямому ефірі місцевих ЗМІ
Опозиційний мітинг відбувся на площі приблизно на відстані 1 кілометра від місця проведення акції на підтримку Пашиняна &nbsp;
5 Опозиційний мітинг відбувся на площі приблизно на відстані 1 кілометра від місця проведення акції на підтримку Пашиняна

 
На фото: Нікол Пашинян обіймається зі своїми прихильниками під час акції, яку він скликав у центрі Єревану
6 На фото: Нікол Пашинян обіймається зі своїми прихильниками під час акції, яку він скликав у центрі Єревану
Поліції вдалося звільнити рух на деяких вулицях, є затримані. Видання &laquo;Новини Вірменії&raquo; повідомляє, що активісти розблокували перекриті вулиці.
7 Поліції вдалося звільнити рух на деяких вулицях, є затримані. Видання «Новини Вірменії» повідомляє, що активісти розблокували перекриті вулиці.

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