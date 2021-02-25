В Єревані вранці 25 лютого протестувальники перекрили рух низкою центральних проспектів і вулиць, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода Сьогодні стало відомо про звільнення першого заступника начальника Генштабу Збройних сил Вірменії Тирана Хачатряна. Відповідний указ опублікований на сайті президента Вірменії.

Це сталося після того, як Хачатрян розкритикував слова Нікола Пашиняна про неефективність російських ракетних комплексів «Іскандер». Генерал, який коментував на прохання журналістів заяву прем’єра, у відповідь «довго сміявся» і сказав, що «це неможливо». Представник Генштабу також зазначив, що «робити висновки з поверхневими оцінками – це несерйозно».



Прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.

Протести з вимогою відставки Пашиняна почалися після підписання в листопаді 2020 року мирної угоди з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху, яка завершила 44-денну війну за Нагірний Карабах.