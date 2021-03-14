Зустріч з «Матір'ю-Вірменією»: жінка, яка змінила обличчя Єревану

Восени 1960 року жителька Єревана Женя Мурадян і її мати вирушили за покупками в центр вірменської столиці. Ця поїздка змінила обличчя Єревану. Поки дві жінки стояли в черзі, щоб заплатити за помідори, Мурадян побачила, що вусатий чоловік дивиться на неї не відводячи очей. Перелякана дівчина сказала про чоловіка матері. Поклавши помідори назад на тацю, мати взяла за руку свою вражаюче гарну дочку і вони вийшли з ринку. На вулиці, чоловік наздогнав обох, вибачився та пояснив чому так дивився.

Чоловіка звали Ара Арутюнян, і нещодавно йому доручили створити скульптурну епопею, яка замінить єреванський пам'ятник Сталіну. Художник шукав жінку, яка могла б наочно представити силу материнства та «Вірменську батьківщину», і в Жені Мурадян він вважав, що знайшов саме цей архетип.

Шістдесят один рік по тому 78-річна Мурадян, яка сьогодні живе в квартирі в центрі Єревана, розповіла, що сталося після тієї незвичайної зустрічі. «Моя мати одразу відмовила. Тоді скульптор сказав: «Добре. Але якщо ти передумаєш, ось мій номер телефону».

Коли брат Мурадян почув про зустріч на ринку, він схвильовано втрутився. Ара Арутюнян, відомий художник, з яким познайомилася його сестра, був його викладачем у Коледжі образотворчих мистецтв імені Терлемезяна.

Потім брат і сестра відвідали студію Арутюняна, і Женя Мурадян позувала, стоячи, поклавши руку на талію, протягом першої з чотирьох-п’яти сеансів з художником. Мурадян каже, що не впевнена у матеріалі, який автор використовував, але вважає, що скульптор сформував її подобу з глини.

Мурадян каже, що художник був «зовсім не балакучим», і під час сеансів позування його концентрація «була настільки сильною, що це навіть трохи засмутило. Коли він дивився на вас, здавалося, ніби він бачить нас наскрізь».

У 1967 році пам'ятник, виліплений з образу Мурадян, був офіційно відкритий. Але протягом 40 років Мурадян тримала в таємниці той факт, що вона була моделлю для улюбленого монументу, не розповідаючи навіть власному чоловікові.

Мурадян розповіла, що, побачивши відкритий величезний пам'ятник, вона запитала у скульптора, чому її зобразили з однією суворою бровою. Художник сказав Мурадян, що взяв якусь творчу вільність, тому що «це символ сильної жінки, і це сила, яку я бачу у тобі».

Мурадян, яка працювала викладачем російської мови, каже, що пам’ятник допоміг їй пережити деякі надзвичайно важкі періоди її життя, зокрема через те, що сказав їй художник.

Викладачка, яка зараз на пенсії розповідає, що скульптор «сказав, що бачив у мені силу, але я не відчувала цього. Я почувалася слабкою людиною, яку легко переконати... Але мене обрали як образ сили, тому погляд на пам'ятник нагадував мені, що мені потрібно було бути настільки ж сильною. Це допомогло мені знайти рішучість, якої я потребувала у своєму житті».

Сьогодні Мурадян більшість днів дивиться на пам’ятник зі своєї квартири «як на члена її сім’ї» та з задоволенням спостерігає за різними техніками, що використовуються для освітлення фігури на вершині пагорба під час національних свят. Мурадян каже, що засмучує те, що статуя не чиститься і не доглядається так само, як і багато інших єреванських пам'ятників. Пам’ятник створює величезний матеріально-технічний виклик для бригад прибиральників.