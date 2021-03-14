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14 березня 2021, Київ 16:35
Суспільство

Зустріч з «Матір'ю-Вірменією»: жінка, яка змінила обличчя Єревану

«Мати-Вірменія»: модель та монумент Фото:Jenya Muradian & Amos Chapple (RFE/RL) (Courtesy Image)

Восени 1960 року жителька Єревана Женя Мурадян і її мати вирушили за покупками в центр вірменської столиці. Ця поїздка змінила обличчя Єревану.

Поки дві жінки стояли в черзі, щоб заплатити за помідори, Мурадян побачила, що вусатий чоловік дивиться на неї не відводячи очей. Перелякана дівчина сказала про чоловіка матері. Поклавши помідори назад на тацю, мати взяла за руку свою вражаюче гарну дочку і вони вийшли з ринку.

На вулиці, чоловік наздогнав обох, вибачився та пояснив чому так дивився.

50-метровий пам'ятник радянському диктатору Йосипу Сталіну, який був відкритий в Єревані в 1950 році. У 1961 році бронзовий Сталін був зруйнований, але постамент залишився.
50-метровий пам'ятник радянському диктатору Йосипу Сталіну, який був відкритий в Єревані в 1950 році. У 1961 році бронзовий Сталін був зруйнований, але постамент залишився.

Чоловіка звали Ара Арутюнян, і нещодавно йому доручили створити скульптурну епопею, яка замінить єреванський пам'ятник Сталіну. Художник шукав жінку, яка могла б наочно представити силу материнства та «Вірменську батьківщину», і в Жені Мурадян він вважав, що знайшов саме цей архетип.

Фото Жені Мурадян після зустрічі зі скульптором Арою Арутюняном
Фото Жені Мурадян після зустрічі зі скульптором Арою Арутюняном

Шістдесят один рік по тому 78-річна Мурадян, яка сьогодні живе в квартирі в центрі Єревана, розповіла, що сталося після тієї незвичайної зустрічі.

«Моя мати одразу відмовила. Тоді скульптор сказав: «Добре. Але якщо ти передумаєш, ось мій номер телефону».

Ара Арутюнян (1928-1999) був одним із найвидатніших художників Вірменії радянських часів
Ара Арутюнян (1928-1999) був одним із найвидатніших художників Вірменії радянських часів

Коли брат Мурадян почув про зустріч на ринку, він схвильовано втрутився. Ара Арутюнян, відомий художник, з яким познайомилася його сестра, був його викладачем у Коледжі образотворчих мистецтв імені Терлемезяна.

Женя Мурадян з ранньою версією обличчя пам'ятника «Матері-Вірменії»
Женя Мурадян з ранньою версією обличчя пам'ятника «Матері-Вірменії»

Потім брат і сестра відвідали студію Арутюняна, і Женя Мурадян позувала, стоячи, поклавши руку на талію, протягом першої з чотирьох-п’яти сеансів з художником. Мурадян каже, що не впевнена у матеріалі, який автор використовував, але вважає, що скульптор сформував її подобу з глини.

Арутюнян з Мурадян у його студії, 1960-ті
Арутюнян з Мурадян у його студії, 1960-ті

Мурадян каже, що художник був «зовсім не балакучим», і під час сеансів позування його концентрація «була настільки сильною, що це навіть трохи засмутило. Коли він дивився на вас, здавалося, ніби він бачить нас наскрізь».

Пам'ятник «Матері Вірменії», сфотографований у березні 2021 року. Арутюнян розповідав, що хоче, щоб «Мати Вірменія» представляла «силу, героїзм і перемогу». Меч війни не піднімається назустріч загрозі, але тримається напоготові на випадок, якщо це буде потрібно.
Пам'ятник «Матері Вірменії», сфотографований у березні 2021 року. Арутюнян розповідав, що хоче, щоб «Мати Вірменія» представляла «силу, героїзм і перемогу». Меч війни не піднімається назустріч загрозі, але тримається напоготові на випадок, якщо це буде потрібно.

У 1967 році пам'ятник, виліплений з образу Мурадян, був офіційно відкритий. Але протягом 40 років Мурадян тримала в таємниці той факт, що вона була моделлю для улюбленого монументу, не розповідаючи навіть власному чоловікові.

«Мене обрали як образ сили, тому погляд на пам'ятник нагадував мені, що мені потрібно було бути настільки ж сильною»
«Мене обрали як образ сили, тому погляд на пам'ятник нагадував мені, що мені потрібно було бути настільки ж сильною»

Мурадян розповіла, що, побачивши відкритий величезний пам'ятник, вона запитала у скульптора, чому її зобразили з однією суворою бровою. Художник сказав Мурадян, що взяв якусь творчу вільність, тому що «це символ сильної жінки, і це сила, яку я бачу у тобі».

Вид на пам'ятник з центрального проспекту Маштоца в Єревані
Вид на пам'ятник з центрального проспекту Маштоца в Єревані

Мурадян, яка працювала викладачем російської мови, каже, що пам’ятник допоміг їй пережити деякі надзвичайно важкі періоди її життя, зокрема через те, що сказав їй художник.

Женя Мурадян, 2021 рік
Женя Мурадян, 2021 рік

Викладачка, яка зараз на пенсії розповідає, що скульптор «сказав, що бачив у мені силу, але я не відчувала цього. Я почувалася слабкою людиною, яку легко переконати... Але мене обрали як образ сили, тому погляд на пам'ятник нагадував мені, що мені потрібно було бути настільки ж сильною. Це допомогло мені знайти рішучість, якої я потребувала у своєму житті».

Мурадян дивиться з вікна своєї спальні на пам’ятник «Матері-Вірменії»
Мурадян дивиться з вікна своєї спальні на пам’ятник «Матері-Вірменії»

Сьогодні Мурадян більшість днів дивиться на пам’ятник зі своєї квартири «як на члена її сім’ї» та з задоволенням спостерігає за різними техніками, що використовуються для освітлення фігури на вершині пагорба під час національних свят. Мурадян каже, що засмучує те, що статуя не чиститься і не доглядається так само, як і багато інших єреванських пам'ятників.

Пам’ятник створює величезний матеріально-технічний виклик для бригад прибиральників.

«Мати-Вірменія» дивиться на Єреван у березні 2021 року.
«Мати-Вірменія» дивиться на Єреван у березні 2021 року.

Під час нещодавнього конфлікту з Азербайджаном Мурадян розповіла, що відчувала «фізичний біль», коли дивилася новини і спостерігала, як матері оплакують своїх дітей.

Вона розуміє чому багато молодих вірмен покидають свою країну, але сподівається, що більшість все ж може прагнути «створити процвітання на батьківщині», а не виїжджати жити за кордон.

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