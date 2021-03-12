Вірменія та Азербайджан анонсували військові навчання

Вірменія анонсувала військові навчання наступного тижня. У цей же час свої військові навчання збирається провести Азербайджан.

Минулої осені дві держави мали конфлікт в Нагірному Карабаху і сімох сусідніх районах, які були зайняті етнічними вірменами майже три десятиліття. Конфлікт завершився мирною угодою, яка дозволила Баку встановити контроль над районами й окремими частинами Нагірного Карабаху.

«Згідно з планом на першу половину 2021 року, збройні сили Вірменії проводитимуть тактичні й професійні маневри на всіх оперативних напрямках із залученням комбінованих збройних груп та спеціальних сил», – заявило вірменське Міністерство оборони.

У відомстві заявили, що в навчаннях візьмуть участь 7 500 солдатів, 200 ракетних та артилерійських установок, понад 150 антитанкових установок, близько 100 броньованих автомобілів, понад 90 установок протиповітряної оборони та літаки.

10 березня Міністерство оборони Азербайджану також анонсувало плани провести військові навчання 15-18 березня.

Згідно із заявою відомства, до навчань будуть залучені до 10 000 солдатів, близько 100 танків та інших типів броньованих автомобілів, до 200 ракетних та артилерійських установок різного калібру, а також до 30 літаків та дронів різних типів.

10 листопада 2020 року сторони конфлікту в Нагірному Карабаху уклали за посередництва Росії мирну угоду, яка завершила шеститижневу війну. Згідно з документом, у зону конфлікту відправили 2 000 російських миротворців.

Велика кількість вірменів вважають угоду приниженням та вийшли на вулиці з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Він відмовився піти на цей крок.