Прем’єр-міністр Вірменії повідомив про відставку глави Генштабу

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про звільнення начальника Генштабу Збройних сил країни Оніка Гаспаряна. Відповідну заяву Пашиняна опубліковано на офіційному сайті уряду Вірменії.

У заяві Пашиняна мовиться, що звільнення Гаспаряна набуло чинності, оскільки президент республіки не підписав проєкт указу, представлений прем’єром з цього питання, і не звернувся до Конституційного суду у встановлені законодавством терміни.

Як зазначено в документі, на підставі положень закону «Про військову службу і статус військовослужбовця» 25 лютого 2021 року президентові представили пропозицію про звільнення начальника Генштабу ВС Вірменії Оніка Гаспаряна із займаної посади з доданим до нього проєктом відповідного указу.

27 лютого 2021 року в апарат прем’єр-міністра надійшли заперечення президента щодо цього проєкту. Однак представлені главою держави заперечення прем’єр не прийняв, і 28 лютого Саркісяну відправили листа з відповідними обґрунтуваннями.

У свою чергу, президент Вірменії Армен Саркісян, який двічі не підписував указ про відставку Гаспарян, оголосив, що звернувся до Конституційного суду. У пресслужбі Саркісяна заявили, що вони просили суд визначити, чи відповідає Конституції закон «Про військову службу і статус військовослужбовця».

Напередодні Пашинян, відставки якого вимагають учасники вуличних акцій опозиції, виступив з пропозицією провести референдум про зміну в країні форми правління, а також заявив про готовність до дострокових виборів у парламент.