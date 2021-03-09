У Єревані протестувальники блокують будівлю парламенту

У Єревані кількасот представників опозиції встановили два намети і заблокували будівлю парламенту, пише 9 березня вірменська служба Радіо Свобода. З таким закликом під час мітингу виступив лідер опозиційного «Руху за порятунок Вітчизни» Вазген Манукян.

Координатор руху Ішхан Сагателян заявив, що демонстранти не збираються заходити на територію і в приміщення Національних зборів, закликавши своїх прихильників не піддаватися на провокації.

Кількасот поліцейських і спецпризначенців на місці подій не вдаються до активних дій. Однак кількість силовиків збільшується, вказує News.am.

На проспекті Баграмяна в центрі Єревана опозиція встановила намети 25 лютого. Протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Протести проти голови уряду розпочалися в листопаді 2020 року, відразу після того як Пашинян підписав угоду про перемир’я в Нагірному Карабаху з владою Азербайджану та Росії. 17 опозиційних партій закликали Пашиняна піти у відставку і створили «Рух за порятунок Вітчизни».

Вони вибрали своїм кандидатом на пост тимчасового прем’єра 75-річного Вазгена Манукяна, лідера Національно-демократичного союзу. Він був першим прем’єром Вірменії з серпня 1990-го до вересня 1991 року. 3 березня Слідчий комітет Вірменії звинуватив Манукяна в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу.