Прем’єр Вірменії Пашинян подав у відставку, щоб спричинити дострокові вибори

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що подав у відставку, щоб запустити конституційний механізм, який спричинить позачергові парламентські вибори. Такі вибори він раніше анонсував на 20 червня і попереджав, що задля цього в квітні подасть у відставку.

Як заявив Пашинян, ідеться про формулювання Конституції країни: умовою розпуску парламенту є те, щоб у ньому двічі провалилося голосування за призначення прем’єр-міністра. Для цього він домовився з опозиційними фракціями, які теж згодні на позачергові вибори, що для виконання цієї умови буде двічі висунена його кандидатура на посаду голови уряду, і це голосування двічі провалять. Відтак парламент буде вважатися розпущеним, і можна буде призначати позачергові вибори.

Протягом цього часу, заявив Пашинян, він продовжить виконувати обов’язки прем’єр-міністра країни в повному обсязі.

Про те, що позачергові вибори мали б відбутися 20 червня, Пашинян заявив понад місяць тому після переговорів зі своєю фракцією, президентом Вірменії і опозицією.

За його словами, сторони визнали, що дострокові вибори є «найкращим виходом» із нинішньої політичної кризи.

Опозиція Вірменії наполягала на відставці Пашиняна після поразки, якої минулого року зазнали вірменські сили в боях проти Азербайджану за сепаратистський азербайджанський регіон Нагірний Карабах.

Тоді 44 дні боїв завершилися в листопаді 2020 року угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва Росії. За угодою, значна частина територій, тривалий час контрольованих вірменськими силами, повернулася під контроль Баку.

Супротивники Пашиняна звинувачують його в цій поразці; він відповідає, що не мав іншого вибору, даючи зрозуміти, що інакше поразка була б іще тяжчою.

Коаліція з понад півтора десятка опозиційних партій проводила антиурядові демонстрації в столиці Єревані й інших містах країни, намагаючись змусити Пашиняна передати владу тимчасовому урядові.

Пашинян відмовлявся піти з посади, але натякав на можливість дострокових парламентських виборів за певних умов.