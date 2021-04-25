За його словами, сторони визнали, що дострокові вибори є «найкращим виходом» із нинішньої політичної кризи. Опозиція Вірменії наполягала на відставці Пашиняна після поразки, якої минулого року зазнали вірменські сили в боях проти Азербайджану за сепаратистський азербайджанський регіон Нагірний Карабах. Тоді 44 дні боїв завершилися в листопаді 2020 року угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва Росії. За угодою, значна частина територій, тривалий час контрольованих вірменськими силами, повернулася під контроль Баку. Супротивники Пашиняна звинувачують його в цій поразці; він відповідає, що не мав іншого вибору, даючи зрозуміти, що інакше поразка була б іще тяжчою. Коаліція з понад півтора десятка опозиційних партій проводила антиурядові демонстрації в столиці Єревані й інших містах країни, намагаючись змусити Пашиняна передати владу тимчасовому урядові. Пашинян відмовлявся піти з посади, але натякав на можливість дострокових парламентських виборів за певних умов. (Відео Reuters)