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02 березня 2021, Київ 19:45
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Чому протестувальники в Єревані вимагають відставки Пашиняна? (відео)

Чому протестувальники в Єревані вимагають відставки Пашиняна? (відео)
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Чому протестувальники в Єревані вимагають відставки Пашиняна? (відео)

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Тисячі прихильників опозиції продовжують щодня збиратися біля будівлі парламенту Вірменії. На проспекті Баграмяна в Єревані протестувальники облаштували наметове містечко.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян запевняє, що припинення вогню було єдиним способом закінчити війну в Нагірному Карабасі. У відставку політик не збирається. Зміну влади бачить лише шляхом позачергових або чергових виборів. Опозиція згодна на вибори лише після звільнення прем'єр-міністра і заявляє, що допоки її вимога не буде виконана – акції біля парламенту будуть безстроковими.

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