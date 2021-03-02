Прем'єр-міністр Нікол Пашинян запевняє, що припинення вогню було єдиним способом закінчити війну в Нагірному Карабасі. У відставку політик не збирається. Зміну влади бачить лише шляхом позачергових або чергових виборів. Опозиція згодна на вибори лише після звільнення прем'єр-міністра і заявляє, що допоки її вимога не буде виконана – акції біля парламенту будуть безстроковими.
Чому протестувальники в Єревані вимагають відставки Пашиняна? (відео)
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