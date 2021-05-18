Радник США з нацбезпеки обговорив із Баку та Єреваном ситуацію на кордоні між двома країнами

Радник Білого дому Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван зателефонував лідерам Вірменії та Азербайджану, щоб висловити стурбованість через ескалацію напруги між двома країнами. Про це йдеться в заяві Білого дому 17 травня.

Американський урядовець мав розмови з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим післ того, як Єреван звинуватив Баку в концентрації військ біля кордону та заявити свої права на територію.

Салліван «підкреслив, що пересування військ біля не демаркованого кордону є безвідповідальними та провокаційними», йдеться в заяві речниці Національної ради безпеки Емілі Горн.

«Він привітав комунікацію, що триває між двома сторонами, та відданість обох лідерів мирному вирішенню проблеми», – зазначила Горн.

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За її словами, Салліван також підкреслив необхідність для обох держав демаркувати свій кордон шляхом дискусій.

Радник із національної безпеки також вказав на готовність США сприяти примиренню двох країн, в тому числі в ролі співголови Мінської групи. Ця група, яку очолюють також Росія та Франція, має міжнародний мандат для медіації в мирних переговорах для вирішення Нагорно-Карабахського конфлікту.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян 13 травня звинуватив азербайджанських військових у переході держкордону в Сюнікській області на півдні країни.

Азербайджан заперечує звинувачення і стверджує, що його війська лише захищають свої кордони та відновлюють територіальну цілісність у місцях, де кордон із Вірменією не був делімітований.