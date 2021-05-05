Критик лідера Азербайджану Алієва знайдений мертвим у Стамбулі

Азербайджанський активіст Байрам Маммадов знайдений мертвим у турецькому Стамбулі. Він загинув за нез’ясованих обставин. За повідомленнями друзів, кілька днів тому його тіло було виявлене в морі. Турецька поліція розслідує справу і розглядає різні версії.

Маммадов став відомий після того, як 24 травня 2016 року, в день народження президента Ільгама Алієва, разом з Гіяседдіном Ібрагімовим розмалював пам’ятник покійному експрезиденту Гейдару Алієву, батькові нинішнього глави держави. Активісти написали на пам’ятнику «Геть систему!» англійською і «Вітаємо з Днем Раба!» азербайджанською, після чого виклали фотографії в соціальній мережі. Через кілька годин їх затримали за звинуваченням у зберіганні наркотиків і згодом засудили до 10 років позбавлення волі.

Обидва відкинули звинувачення. Маммадов заявив, що його змусили зізнатися в скоєнні злочину під тортурами. Європейський суд із прав людини у 2020 році зобов’язав азербайджанську владу виплатити компенсацію Ібрагімову і Маммадову за те, що вони піддалися необґрунтованому кримінальному переслідуванню і «жорстокому поводженню з метою отримати зізнання».

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала активістів в’язнями совісті, назвавши кримінальну справу проти них політично мотивованою фабрикацією.