Російська мова отримала офіційний статус у Нагірному Карабасі

Сепаратистський парламент самопроголошеного Нагірного Карабаху проголосив російську мову офіційною поруч з вірменською. За проголосували 27 депутатів, двоє утрималися.

Рішення вступить силу після підписання президентом невизнаної республіки.

У законопроекті необхідність надати російській офіційного статусу пояснили «історичною пам’яттю культурних, військових, економічних відносин» між Нагірним Карабахом і Росією і той факт, що російська мова є другою мовою спілкування для багатьох жителів регіону.

У Нагірному Карабасі з листопада минулого року дислоковані російські військові у якості миротворців – з їх присутністю погодилися лідери Вірменії та Азербайджану. Політики, які запропонували надати російській мові офіційний статус, вказують на те, що це необхідно, щоб полегшити спілкування з російськими військовими і гуманітарними працівниками.

Азербайджан, у міжнародно визнаних кордонах якого перебуває вся територія Нагірного Карабаху, не визнає рішення, ухваленого вірменською владою регіону. Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше заявляв, що єдина офіційна мова у Азербайджані – азербайджанська.

Восени 2020 року Вірменія і Азербайджан провели шеститижневу війну, яку завершило 9 листопада. укладене за посередництва Москви перемир’я. За його умовами під контроль Азербайджану повернулася вся територія навколо власне Нагірного Карабаху, яку контролювали місцеві вірмени, а також і частини території самого цього регіону.

Внаслідок боїв загинули принаймні понад 4700 людей, іще багато, за даними ООН, досі вважаються зниклими безвісти.