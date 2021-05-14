Пашинян звинуватив Баку в перетині кордону. Макрон підтримав Вірменію

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян звинуватив азербайджанських військових у переході держкордону в Сюнікській області на півдні країни, назвавши їх дії зазіханням на суверенну територію.

На екстреному засіданні Ради безпеки Вірменії 13 травня Пашинян відзначив, що ані з вірменської, ані з азербайджанської сторони зброя не застосовувалася. В.о. прем’єра також сказав, що близько 250 азербайджанських військових залишаються на території Вірменії в Сюнікській і Гегаркунікській областях.

Пізно ввечері 13 травня на події на вірменсько-азербайджанському кордоні відреагував президент Франції Емманюель Макрон. «Азербайджанські збройні сили вдерлися на територію Вірменії. Вони повинні бути негайно виведені. Я ще раз кажу вірменському народові, що Франція єдина (в питанні підтримки Вірменії – ред.) і такою залишиться», – наголосив Макрон у фейсбук-повідомленні, написаному вірменською мовою.

Також увечері 13 травня Пашинян ініціював телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, але в офіційному повідомленні Кремля про неї вказано, що «продовжено обговорення ситуації навколо Нагірного Карабаху». Про останні події на кордоні в тексті повідомлення не йдеться.

Влада Азербайджану звинувачення з боку вірменського керівництва поки не коментувала.

Торік у результаті різкого загострення давнього конфлікту між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху і бойових дій, які тривали близько шести тижнів, загинули тисячі людей. За угодою про припинення вогню, досягнутою в листопаді за посередництва Москви, Азербайджан повернув під свій контроль частину своїх міжнародно визнаних територій. Ідеться як про території колишньої Нагірно-Карабахської автономної області, так і про прилеглі райони Азербайджану, які до Нагірного Карабаху ніколи не входили.

У квітні Пашинян пішов у відставку під тиском опозиції. Значна частина вірмен вважає, що голова уряду, уклавши угоду з Баку щодо Карабаху, зрадив національним інтересам. На 20 червня в країні призначені дострокові парламентські вибори.