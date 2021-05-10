У Вірменії призначені позачергові парламентські вибори на 20 червня

У Вірменії призначені позачергові парламентські вибори, про які раніше домовилися головні політичні сили, задля чого довелося застосувати конституційний механізм зі штучними провалами голосування за призначення прем’єр-міністра.

Парламент Вірменії 10 травня, як і було домовлено, вдруге свідомо не проголосував за призначення на посаду голови уряду попереднього прем’єра Нікола Пашиняна, який подав у відставку, але продовжує виконувати свої обов’язки.

За і проти його кандидатури проголосували по одному депутату, 76 депутатів утрималися, решта з повного складу Національних зборів, парламенту Вірменії зі 132 депутатами, не голосували чи не були присутні в залі.

Таким чином, парламент, за законодавством Вірменії, розпускається, що підтвердив своїм указом президент країни Армен Сарґсян.

Він також, як було домовлено, призначив позачергові вибори на 20 червня.

Але нинішній парламент продовжить діяти до обрання нового його складу.

Про таке застосування конституційного механізму спричинення позачергових виборів Пашинян раніше домовився і з фракцією своєї партії «Мій крок», нині владної, і з головними опозиційними силами, які теж згодні на позачергові вибори.

Задля цього він 25 квітня оголосив, що подає в відставку, хоча продовжує виконувати обов’язки прем’єра в повному обсязі до призначення нового уряду новим складом парламенту.

Відтак його фракція мала двічі висунути його ж кандидатуру на посаду прем’єра, опозиція ж пообіцяла, що до виборів не буде висувати своїх кандидатур. Усі сили в парламенті домовилися провалити ці два голосування за призначення Пашиняна.

Перше таке провальне голосування було влаштоване 3 травня.

За його планом, із яким висловила згоду опозиція, позачергові вибори мали б відбутися 20 червня, як і було офіційно призначено нині.

Як заявляв Пашинян раніше, всі провідні політичні сили визнали, що дострокові вибори є «найкращим виходом» із нинішньої політичної кризи в Вірменії.

Вірменська опозиція наполягала на відставці Пашиняна після поразки, якої минулого року зазнали вірменські сили в боях проти Азербайджану за сепаратистський азербайджанський регіон Нагірний Карабах.

Тоді 44 дні боїв завершилися в листопаді 2020 року угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва Росії. За угодою, значна частина територій, тривалий час контрольованих вірменськими силами, повернулася під контроль Баку.

Супротивники Пашиняна звинувачують його в цій поразці; він відповідає, що не мав іншого вибору, даючи зрозуміти, що інакше поразка була б іще тяжчою.

Коаліція з більш ніж півтора десятка опозиційних партій проводила антиурядові демонстрації в столиці Єревані й інших містах країни, намагаючись змусити Пашиняна передати владу тимчасовому урядові.

Пашинян тоді відмовлявся піти з посади, але натякав на можливість дострокових парламентських виборів за певних умов.