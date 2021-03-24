Парламент Вірменії проголосував за скасування воєнного стану

У Вірменії парламент проголосував за скасування воєнного стану перед достроковими парламентськими виборами, запланованими на червень цього року. Рішення підтримали 118 депутатів у 132-місному парламенті.

Вірменські законодавці ввели воєнний стан у вересні на тлі загострення із Азербайджаном через Нагірний Карабах.

Конфлікт, що спалахнув 27 вересня 2020 року, завершився підписанням у листопаді, за посередництва Росії, угоди про перемир’я, що поклала кінець шеститижневим бойовим діям, в ході яких загинули тисячі військових.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян минулого тижня погодився провести дострокові парламентські вибори, щоб розрядити політичну кризу, викликану, як кажуть його супротивники, «поразкою Вірменії» у війні.