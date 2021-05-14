Баку: війська Азербайджану не порушували кордону Вірменії

Азербайджанські війська перебувають на території власної країни, здійснюючи систематичне відновлення територіальної цілісності в місцях, де кордон із Вірменією не був делімітований, заявило ввечері 13 травня Міністерство закордонних справ Азербайджану, коментуючи заяви Єревана про зазіхання Баку на вірменську суверенну територію.

Згідно із заявою, військові Азербайджану діють «на підставі мап, наявних у кожної зі сторін» (очевидно, маються на увазі ще радянські мапи – ред.). Реакцію вірменської сторони Баку називає «неадекватною», а заяви Єревана – «провокаційними». Також Азербайджан радить Вірменії «прийняти реальність міждержавного кордону… і не погіршувати безпідставно ситуацію в регіоні».

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян звинуватив азербайджанських військових у переході держкордону в Сюнікській області на півдні країни. На екстреному засіданні Ради безпеки Вірменії 13 травня Пашинян відзначив, що ані з вірменської, ані з азербайджанської сторони зброя не застосовувалася. В.о. прем’єра також сказав, що близько 250 азербайджанських військових залишаються на території Вірменії в Сюнікській і Гегаркунікській областях.

Пізно ввечері 13 травня на події на вірменсько-азербайджанському кордоні відреагував президент Франції Емманюель Макрон. «Азербайджанські збройні сили вдерлися на територію Вірменії. Вони повинні бути негайно виведені», – наголосив Макрон у фейсбук-повідомленні, написаному вірменською мовою.

Також увечері 13 травня Пашинян ініціював телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, але в офіційному повідомленні Кремля про неї вказано, що «продовжено обговорення ситуації навколо Нагірного Карабаху». Про останні події на кордоні в тексті повідомлення не йдеться.

Торік у результаті різкого загострення давнього конфлікту між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху і бойових дій, які тривали близько шести тижнів, загинули тисячі людей. За угодою про припинення вогню, досягнутою в листопаді за посередництва Москви, Азербайджан повернув під свій контроль частину своїх міжнародно визнаних територій. Ідеться як про території колишньої Нагірно-Карабахської автономної області, так і про прилеглі райони Азербайджану, які до Нагірного Карабаху ніколи не входили.

У квітні Пашинян пішов у відставку під тиском опозиції. Значна частина вірмен вважає, що голова уряду, уклавши угоду з Баку щодо Карабаху, зрадив національним інтересам. На 20 червня в країні призначені дострокові парламентські вибори.