Вірменія: прем’єр Пашинян піде у відставку в квітні

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подасть у відставку в квітні. Голова уряду наголосив, що робить це «не для того, щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори». До голосування він, згідно із законодавством, продовжить виконувати обов’язки прем’єра.

Дострокові вибори у Вірменії відбудуться в червні.

Опозиція домагається остаточного відходу Пашиняна. Опоненти прем’єра 28 березня провели черговий мітинг у центрі Єревана. Раніше вони висловлювали побоювання, що без відставки Пашиняна вибори не будуть чесними, але голова уряду пообіцяв, що в разі поразки передасть владу наступнику.

Протести у Вірменії поновилися понад місяць тому. Спочатку невдоволення опозиції викликала мирна угода з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Згідно з документом, частина територій регіону перейшла під контроль Азербайджану. Пашинян наполягає, що лише за допомогою такого договору можна було припинити загострення конфлікту.