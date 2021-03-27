Конституційний суд Вірменії зняв звинувачення з експрезидента Кочаряна

Конституційний суд Вірменії ухвалив постанову про припинення кримінального переслідування колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна у справі про придушення в 2008 році акцій протесту. Суд визнав «недійсною» статтю кримінального кодексу, за якою розслідувалася справа щодо другого президента Вірменії.

Голова суду Арман Діланян 27 березня заявив, що стаття кримінального кодексу про покарання за спробу повалення конституційного ладу суперечить двом іншим статтям конституції.

Рішення Конституційного суду є остаточним. Це означає, що справу стосовно Кочаряна має бути припинено, заявив адвокат колишнього президента Арам Вардеванян.

Прокуратура поки не коментувала постанову Конституційного суду.

Роберт Кочарян, який очолював Вірменію з 1998 до 2008 року, був звинувачений у порушенні конституційного ладу в 2008 році. Тоді за його наказом на придушення масових протестів у зв’язку з результатами виборів були спрямовані підрозділи поліції. У сутичках загинули восьмеро демонстрантів і двоє поліцейських.

Колишній президент, якого звинувачують також в отриманні хабарів, відкинув ці звинувачення, назвавши їх політичною помстою з боку прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Роберт Кочарян був звільнений із ув’язнення в червні 2020 року за заставу 4 мільйони доларів.

Нікол Пашинян був одним із організаторів протестів 2008 року, за що був ув’язнений. Його звільнили в 2011 році за амністією.

Пашинян прийшов до влади в 2018 році на хвилі масових протестів, у результаті яких його попередник Серж Саргсян був відсторонений від влади.