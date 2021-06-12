Азербайджан передав Вірменії 15 полонених за мапи мінних полів

Азербайджанська влада заявила про передачу Вірменії 15 військовополонених в обмін на мапи мінних полів на частині території Нагірного Карабаху. Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян підтвердив 12 червня, що такий обмін відбувся.

Міністр закордонних справ Азербайджану заявив, що передані вірменською стороною мапи показують розташування близько 100 тисяч мін в Агдамському районі.

Передача 15 вірменських полонених відбулася на кордоні між Азербайджаном і Грузією за участю представників влади Грузії.

Число вірменських військовополонених та інших громадян Вірменії, захоплених азербайджанською армією наприкінці минулого року, залишається невідомим.

У березні Європейський суд з прав людини, куди звернулися батьки полонених військовослужбовців, заявив, що, за його даними, в азербайджанському полоні продовжують залишатися 249 громадян Вірменії.

Раніше влада Вірменії повідомляла, що 69 військовополонених та інших затриманих були повернуті Вірменії після шеститижневої війни, яка тривала з вересня до листопада 2020 року.