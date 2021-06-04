Двоє журналістів з Азербайджану загинули, підірвавшись на міні у відбитому у Вірменії селі

В результаті вибуху міни загинули двоє азербайджанських журналістів і місцевий чиновник в районі, відбитому у Вірменії під час торішньої війни за Нагірний Карабах

Вибух 4 червня стався на тлі загострення прикордонної напруженості між Вірменією та Азербайджаном в останні тижні, незважаючи на припинення вогню за посередництва Росії.

Міністерство внутрішніх справ Азербайджану заявило, що вантажівка підірвалася на протитанковій міні в районі Калбачар, внаслідок чого загинули двоє журналістів державних ЗМІ – Сирак Абісов і та Магеррам Ібрагімов.

Внаслідок вибуху також було вбито місцевого сільського чиновника, чотирьох людей поранено.

Минулого року шість тижнів тривало протистояння між Вірменією та Азербайджаном, внаслідок якого Баку встановив свою владу у Нагірному Карабасі. Загинули принаймні 6900 людей.

Бойові дії завершилися листопадовим перемир’ям, в результаті якого Вірменія віддала частину території, яку етнічні вірмени контролювали протягом десятиліть, зокрема, й Кадбачар.

В останні тижні обидві сторони звинувачували одна одну в низці інцидентів на кордоні.

За даними Азербайджану, з моменту припинення вогню сім військовослужбовців і 15 мирних жителів були вбиті і понад 100 осіб отримали поранення від мін та перестрілок.

Наприкінці травня Азербайджан захопив шістьох вірменських військовослужбовців. За словами Баку, вони перейшли в Кельбачарський район, щоб закласти міни на шляхах постачання армії. Єреван заявив, що його сили тільки зміцнюють прикордонну зону на території Вірменії.

Москва направила у регіон 2000 військових, які мають контролювати дотримання режиму припинення вогню, а також допомогти з делімітацією і демаркацією кордонів сусідів.

Нагірний Карабах і прилеглі райони – одна з найбільш замінованих територій колишнього Радянського Союзу.

Найбільш постраждалі райони розташовані вздовж укріплених колишніх ліній фронту, де з початку 1990-х років встановлювалися фугаси для створення буферної зони між азербайджанськими і вірменськими військами.

Близько 750 000 етнічних азербайджанців були переміщені з районів в Нагірному Карабасі і навколо нього в ході війни 1990-х років, в результаті якої загинуло близько 30 000 чоловік. Президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв повернути вимушених переселенців в села і міста, які вони були змушені залишити майже три десятиліття тому. Уряд Азербайджану заявляє, що одним з найбільших перешкод є сотні тисяч мін, розкиданих по всій території.