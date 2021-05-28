Азербайджан звинувачує Вірменію в пораненні свого солдата, Єреван заперечує

Міністерство оборони Азербайджану заявило 28 травня, що його позиції в районі Бабек ексклаву Нахічеван на кордоні з Вірменією та Туреччиною вночі зазнали обстрілу з боку збройних сил Вірменії.

Військовий був поранений у плече та доставлений на лікування до лікарні, йдеться у повідомленні відомства.

Міністерство оборони Вірменії назвало ці звинувачення «відвертою брехнею», наполягаючи на тому, що вірменські сили не відкривали вогонь у напрямку Нахічевана.

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Сторони звинуватили одна одну в низці нещодавніх прикордонних інцидентів, які посилили регіональну напруженість після минулорічної війни за відокремлений регіон Нагірного Карабаху.

Інцидент стався на наступний день після того, як Азербайджан захопив шістьох вірменських солдатів біля району, відвойованого Баку минулого року, що викликало заклики Вашингтона до двох сусідів «терміново і мирним шляхом» вирішити цю проблему.

Раніше цього тижня Єреван і Баку звинуватили один одного в перестрілках на кордоні, які, за як заявила Вірменія, забрали життя одного з її військових.