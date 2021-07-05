МНС Азербайджану розслідує пожежу в Каспійському морі

Міністерство надзвичайних ситуацій Азербайджану повідомило 4 липня, що розслідує пожежу в Каспійському морі, передає азербайджанська служба Радіо Свобода.

За даними МНС, воно не отримало «жодної інформації про будь-які надзвичайні ситуації на нафтовій інфраструктурі або виробничих потужностях країни у відкритому морі протягом дня».

У міністерстві додали, що розслідування пожежі триває.

Вибух стався 4 липня, його фото та відео поширилися соцмережами увечері.

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Речник державної нафтової компанії SOCAR Ібрагім Ахмадов повідомив агенції APA, що вибух стався у близько 10 кілометрах від родовища Умід, яке лежить у 75 кілометрах від узбережжя Баку.

Ахмадов додав, що експерти прямують до місця події і громадськість буде поінформована, щойно вдасться з’ясувати нові деталі.

За попередніми даними SOCAR, вибух спричинив грязьовий вулкан, повідомляє Associated Press. Каспійське море має високу концентрацію таких вулканів, які вивергають грязьові маси та легкозаймистий газ.

Міністерство екології і природних ресурсів заявило, що вибух могло спричинити одне з таких вивержень.

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