Остаточні результати виборів до парламенту Вірменії підтвердили перемогу партії Пашиняна

Центральна виборча комісія Вірменії у неділю оприлюднила остаточні результати позачергових парламентських виборів в країні, підтвердивши перемогу партії виконувача обов’язків прем’єр-міністра Ніколи Пашиняна «Громадянський договір». Як передає вірменська служба Радіо Свобода «Радіо Азатутюн», партія Пашиняна набрала 53,91% голосів виборців.

На другій позиції опинився блок «Айастан» («Вірменія») на чолі з Робертом Кочаряном з 21,09%, на третій – блок «Маю честь» (головний кандидат – Артур Ванецян) – 5,22%. Блок не подолав поріг в 7%, але входить в парламент в якості третьої сили з найбільшою кількістю голосів.

Щоб потрапити в парламент, блоки повинні отримати як мінімум 7% голосів виборців, партії – 5%. Згідно із законодавством Вірменії, до парламенту повинні пройти хоча б три політичні сили. Якщо немає третьої партії або блоку, що подолали б прохідний бар’єр, то до парламенту проходить той, хто є ближчим до прохідного балу.

Позачергові парламентські вибори відбулися у Вірменії 20 червня.

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Позачергові парламентські вибори у Вірменії були призначені за згодою всіх провідних політичних сил дотеперішнього складу однопалатних Національних зборів Вірменії, які визнали, що позачергові вибори є «найкращим виходом» із політичної кризи в Вірменії. Задля цього Пашинян подав у відставку з посади прем’єр-міністра, хоча залишився виконувачем обов’язків із повним обсягом повноважень голови уряду.

Вірменська опозиція наполягала на відставці Пашиняна після поразки, якої минулого року зазнали вірменські сили в боях проти Азербайджану за сепаратистський регіон в Азербайджані Нагірний Карабах, що його контролювали сили місцевих вірмен.

Тоді 44 дні боїв завершилися в листопаді 2020 року угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва Росії. За угодою, значна частина територій, тривалий час контрольованих вірменськими силами, повернулася під контроль Баку.

Супротивники Пашиняна звинувачують його в цій поразці. Він відповідає, що не мав іншого вибору, даючи зрозуміти, що інакше поразка була б іще тяжчою.

Коаліція з більш ніж півтора десятка опозиційних партій проводила антиурядові демонстрації в столиці Єревані й інших містах країни, намагаючись змусити Пашиняна передати владу тимчасовому урядові.

Пашинян тоді відмовлявся піти з посади, але врешті погодився на позачергові парламентські вибори.