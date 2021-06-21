В ОБСЄ заявили, що вибори у Вірменії були «конкурентними»

Спостерігачі від Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявили, що голосування на парламентських виборах у Вірменії було «конкурентним і в цілому добре організовані».

«Підрахунок голосів був оцінений позитивно на більшості дільниць, де він спостерігався, і характеризувався високим рівнем прозорості», – зазначили спостерігачі.

У заяві наголошено, що було помічено «дуже мало суттєвих процедурних помилок або серйозних порушень».

В ОБСЄ додали, що вибори характеризувалися «інтенсивною поляризацією та затьмарювалися все більш запальною риторикою ключових учасників».

Партія виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемагає на дострокових парламентських виборах країни з 53,92% голосів, випливає з попередніх даних Центральної виборчої комісії країни після обробки всіх бюлетенів.

Пашинян вже оголосив про перемогу своєї партії і сказав, що «вірменський народ зробив свій вибір». Також Пашинян закликав своїх прихильників прийти ввечері 21 червня на площу Республіки в Єревані.

Водночас блок колишнього президента країни Кочаряна «Вірменія» назвав перші підсумки виборів суперечливими, а також заявив, що не прийме результатів виборів, поки «всі проблемні питання не будуть з’ясовані».

У ході голосування протягом дня представники партій, спостерігачі і правоохоронні органи повідомляли про низку порушень, зокрема, пов’язаних із підкупом виборців, тиском на виборців, процедурами голосування на дільницях. Також повідомляли щонайменше про два випадки стрілянини, пов’язані з виборами.