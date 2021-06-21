Далі йде Альянс «Вірменія» на чолі з колишнім президентом країни Робертом Кочаряном зі 21,04% голосів. Крім того, блок «Честь маю», який сформувався навколо партії експрезидента Вірменії Сержа Сарґсяна, набрав 5,23% голосів. Партія «Процвітаюча Вірменія» отримала 3,96% голосів. Явка на виборах, що пройшли 20 червня, склала близько 50%. Пашинян вже оголосив про перемогу своєї партії і сказав, що «вірменський народ зробив свій вибір». «Сталося те, що було передбачене. А ми передбачали, що під час цих виборів народ Вірменії повинен був здобути перемогу, що і сталося», – додав він.