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«Громадянський договір» матиме конституційну більшість в парламенті і сформує уряд – Пашинян (відео)

«Громадянський договір» матиме конституційну більшість в парламенті і сформує уряд – Пашинян (відео)
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«Громадянський договір» матиме конституційну більшість в парламенті і сформує уряд – Пашинян (відео)

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Партія виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемагає на дострокових парламентських виборах країни з 53,92% голосів, випливає з попередніх даних Центральної виборчої комісії країни після обробки всіх бюлетенів.

Далі йде Альянс «Вірменія» на чолі з колишнім президентом країни Робертом Кочаряном зі 21,04% голосів. Крім того, блок «Честь маю», який сформувався навколо партії експрезидента Вірменії Сержа Сарґсяна, набрав 5,23% голосів. Партія «Процвітаюча Вірменія» отримала 3,96% голосів. Явка на виборах, що пройшли 20 червня, склала близько 50%. Пашинян вже оголосив про перемогу своєї партії і сказав, що «вірменський народ зробив свій вибір». «Сталося те, що було передбачене. А ми передбачали, що під час цих виборів народ Вірменії повинен був здобути перемогу, що і сталося», – додав він.

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