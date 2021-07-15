Прозахідний політик може очолити МЗС Вірменії

Колишній секретар Ради безпеки Вірменії, прозахідний політик Армен Григорян призначений першим заступником міністра закордонних справ із перспективою отримати вакантну посаду міністра.

Призначення Григоряна може сигналізувати про зміну напрямку зовнішньої політики Вірменії, що може викликати занепокоєння в Москві.

Вірменія не мала міністра закордонних справ з 31 травня, коли Ара Айвазян залишив посаду через політичні розбіжності з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном.

У червні Пашинян здобув переконливу перемогу на виборах. Вона поклала край політичній кризі, що вибухнула після того, як етнічні вірменські війська торік програли війну проти Азербайджану та поступилися частиною території Нагірного Карабаху та втратили контроль над прилеглими азербайджанськими районами.

Конфлікт, який забрав життя близько 6 тисяч людей, закінчився перемир’ям, укладеним за посередництва Росії, яка дотепер залишалася головним союзником Вірменії.

Керівник апарату Пашиняна Араїк Арутюнян представив Григоряна співробітникам МЗС 14 липня, висловивши впевненість, що він виконає завдання, покладені на нього урядом.

38-річний Григорян, член партії Пашиняна, не має попереднього дипломатичного досвіду. Він працював із антикорупційною організацією Transparency International, перш ніж стати однією з ключових фігур революції 2018 року.