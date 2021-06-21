У Вірменії партія Пашиняна перемагає на дострокових парламентських виборах

Партія виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемагає на дострокових парламентських виборах країни з 53,92% голосів, випливає з попередніх даних Центральної виборчої комісії країни після обробки всіх бюлетенів.

Далі йде Альянс «Вірменія» на чолі з колишнім президентом країни Робертом Кочаряном зі 21,04% голосів. Крім того, блок «Честь маю», який сформувався навколо партії експрезидента Вірменії Сержа Сарґсяна, набрав 5,23% голосів. Партія «Процвітаюча Вірменія» отримала 3,96% голосів.

Явка на виборах, що пройшли 20 червня, склала близько 50%.

Щоб потрапити в парламент, блоки повинні отримати як мінімум 7% голосів виборців, партії – 5%. Згідно із законодавством Вірменії, до парламенту повинні пройти хоча б три політичні сили. Якщо немає третьої партії або блоку, що подолали б прохідний бар’єр, то до парламенту проходить той, хто є ближчим до прохідного балу.

Пашинян вже оголосив про перемогу своєї партії і сказав, що «вірменський народ зробив свій вибір». Також Пашинян закликав своїх прихильників прийти ввечері 21 червня на площу Республіки в Єревані.

Водночас блок колишнього президента країни Кочаряна «Вірменія» назвав перші підсумки виборів суперечливими, а також заявив, що не прийме результатів виборів, поки «всі проблемні питання не будуть з’ясовані».

«Найсерйозніша причина недовіри – це сотні сигналів, що надходять із різних виборчих дільниць, що свідчить про систематичну, заздалегідь сплановану фальсифікацію результатів виборів», – йдеться в заяві.

У ході голосування протягом дня представники партій, спостерігачі і правоохоронні органи повідомляли про низку порушень, зокрема, пов’язаних із підкупом виборців, тиском на виборців, процедурами голосування на дільницях. Також повідомляли щонайменше про два випадки стрілянини, пов’язані з виборами.

Опитування, проведені до виборів, засвідчували, що з 21 партії і чотирьох політичних блоків основна боротьба йтиме між силами Пашиняна і Кочаряна, приблизно з однаковими результатами – 24%.

Позачергові парламентські вибори були призначені за згодою всіх провідних політичних сил дотеперішнього складу однопалатних Національних зборів Вірменії, які визнали, що позачергові вибори є «найкращим виходом» із політичної кризи в Вірменії. Задля цього Пашинян подав у відставку з посади прем’єр-міністра, хоча залишився виконувачем обов’язків із повним обсягом повноважень голови уряду.

Вірменська опозиція наполягала на відставці Пашиняна після поразки, якої минулого року зазнали вірменські сили в боях проти Азербайджану за сепаратистський регіон в Азербайджані Нагірний Карабах, що його контролювали сили місцевих вірмен.

Тоді 44 дні боїв завершилися в листопаді 2020 року угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва Росії. За угодою, значна частина територій, тривалий час контрольованих вірменськими силами, повернулася під контроль Баку.

Супротивники Пашиняна звинувачують його в цій поразці; він відповідає, що не мав іншого вибору, даючи зрозуміти, що інакше поразка була б іще тяжчою.

Коаліція з більш ніж півтора десятка опозиційних партій проводила антиурядові демонстрації в столиці Єревані й інших містах країни, намагаючись змусити Пашиняна передати владу тимчасовому урядові.

Пашинян тоді відмовлявся піти з посади, але врешті погодився на позачергові парламентські вибори.