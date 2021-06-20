Головними суперниками на виборах вважають партію виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» і Альянс «Вірменія» на чолі з колишнім президентом країни Робертом Кочаряном. За опитуваннями, вони значно випереджають інших учасників виборів. Всього виборці обирають між 25 партіями і блоками. Щоб потрапити в парламент, блоки мають отримати як мінімум 7% голосів виборців, партії – 5%. Позачергові парламентські вибори були призначені за згодою всіх провідних політичних сил дотеперішнього складу однопалатних Національних зборів Вірменії, які визнали, що позачергові вибори є «найкращим виходом» із політичної кризи в Вірменії. Задля цього Пашинян подав у відставку з посади прем’єр-міністра, хоча залишився виконувачем обов’язків із повним обсягом повноважень голови уряду. (Відео Reuters)