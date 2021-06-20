Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Вірменія голосує на парламентських виборах (відео)

Вірменія голосує на парламентських виборах (відео)
Embed
Вірменія голосує на парламентських виборах (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Вірменії 20 червня відбуваються позачергові парламентські вибори після того, як у квітні прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян пішов у відставку на тлі протестів. Він бере участь у виборах, намагаючись зберегти посаду прем’єра.

Головними суперниками на виборах вважають партію виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» і Альянс «Вірменія» на чолі з колишнім президентом країни Робертом Кочаряном. За опитуваннями, вони значно випереджають інших учасників виборів. Всього виборці обирають між 25 партіями і блоками. Щоб потрапити в парламент, блоки мають отримати як мінімум 7% голосів виборців, партії – 5%. Позачергові парламентські вибори були призначені за згодою всіх провідних політичних сил дотеперішнього складу однопалатних Національних зборів Вірменії, які визнали, що позачергові вибори є «найкращим виходом» із політичної кризи в Вірменії. Задля цього Пашинян подав у відставку з посади прем’єр-міністра, хоча залишився виконувачем обов’язків із повним обсягом повноважень голови уряду. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG