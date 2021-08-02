Пашиняна призначили прем’єр-міністром Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем’єр-міністром. На цей пост його висунула правляча партія «Громадський договір» в перший день роботи нового парламенту.

У Пашиняна є 15 днів на те, щоб сформувати кабінет міністрів. Претендентів повинні затвердити депутати. ЗМІ пишуть, що у Пашиняна навряд чи виникнуть складності, оскільки його прихильники отримали дві третини місць у новому парламенті.

Представники опозиції прийшли на засідання парламенту в майках з написом «політв’язні» і фотографіями опозиціонерів, яких заарештували за звинуваченням у зловживанні повноваженнями. Опоненти правлячої партії вважають їх переслідування політичним.

Позачергові парламентські вибори в Вірменії відбулися у червні. Вони стали результатом політичної кризи через мирну угоду з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Противники Пашиняна звинувачують його у поразці. Після укладення перемир’я в листопаді минулого року в країні почалися масові акції протесту проти прем’єра. Прихильники Пашиняна вважають, що відповідальність за поразку несуть і колишні керівники країни, в тому числі екс-президенти Роберт Кочарян і Серж Саргсян.