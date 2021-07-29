Пашинян пропонує розмістити на кордоні з Азербайджаном російських прикордонників

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян запропонував розмістити на кордоні Вірменії та Азербайджану російських прикордонників і спостерігачів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

«Ми виступали з пропозицією про дзеркальне відведення від кордону вірменських та азербайджанських військ, розміщення російських прикордонників на ділянці від Сотка до Хознавара, моніторингу прикордонної лінії», – передає російська агенція «Інтерфакс» слова Пашиняна на засіданні уряду.

На його думку, розміщення російських прикордонників «дасть можливість здійснити роботи з демаркації та делімітації кордонів без ризику військових зіткнень».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі знають про загострення ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану, повідомляє РБК. За його словами, російські представники доклали зусиль, щоб режим припинення вогню був відновлений.

«Росія продовжує свої контакти з тим, щоб забезпечити повною мірою реалізацію тристоронньої домовленості. Контакти з Єреваном тривають, більше мені додати нічого», – повідомив Пєсков.

Раніше Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир’я. Міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріл позицій своєї армії з території Вірменії в напрямку села Зейліка Кельбаджарського району, а Міністерство оборони Вірменії повідомило про «провокації» та обстріл із боку Азербайджану. Даних про поранених немає.

У ніч на 28 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану також сталася перестрілка. Бої розпочалися на кордоні між Гегаркунікською областю Вірменії та Кельбаджарським районом Азербайджану.

У результаті троє вірменських військових загинули, ще двоє поранені. Про це повідомляє оборонне відомство Вірменії. У Баку заявили, що двоє військовослужбовців азербайджанської армії зазнали поранень у результаті обстрілу на кордоні з Вірменією.