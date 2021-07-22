Азербайджан: росіянина засудили за війну проти Баку на боці карабаських сепаратистів

Суд у столиці Азербайджану Баку засудив громадянина Росії до 10 років позбавлення волі за звинуваченням в участі в бойових діях на боці вірменських сепаратистів проти урядових сил Азербайджану в Нагірному Карабасі минулого року.

Бакинський суд у справах тяжких злочинів визнав Сергія Дубакова винним у тероризмі, участі в злочинному угрупованні і нелегальному перетині кордону.

Після відбуття терміну росіянина також мають депортувати з Азербайджану.

За даними слідства, Дубаков нелегально прибув до Нагірного Карабаху, що є територією Азербайджану, до минулого року непідконтрольною Баку, де вступив у лави незаконного вірменського збройного угруповання і брав участь у військових навчаннях у Кельбаджарському районі.

Дубакова затримали в січні, коли він прибув до Азербайджану з Туреччини. За даними слідства, тоді він планував в Азербайджані «акти тероризму й саботажу».

Дубаков не визнає своєї вини.

У Вірменії, яка підтримує карабаських сепаратистів, іще не коментували цього вироку.

Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в тій країні.